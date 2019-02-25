الاتحاد الأوروبي يرفض التدخل العسكري في فنزويلا ويدعو الي الحل السياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمسك بروكسل بالموقف الداعي إلى ضرورة حل الأزمة الفنزويلية بطرق سياسية، بعيدا عن استخدام القوة هناك

وفي موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم الدائرة، مايا كوسيانتشيتش: “إننا متمسكون بموقفنا السابق الداعي إلى ضرورة حل الأزمة في البلاد حلا سلميا بعيدا عن استخدام القوة.. ويتلخص موقفنا في وجوب تجنب أي تدخل عسكري” في فنزويلا.

وقالت كوسيانتشيتش إن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده في إطار فريق الاتصال الدولي لتهيئة الظروف المواتية لتسوية الأزمة بطرق سلمية، بما في ذلك عبر تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، إلى جانب الجهود الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني الصعب في هذا البلد.

وأفادت المتحدثة بأن بروكسل ستستضيف، يوم الخميس المقبل، اجتماعا تحضيريا للقاء وزاري جديد لفريق الاتصال، مشيرة إلى أن موعد هذا اللقاء لم يحدد بعد. روسيا اليوم

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