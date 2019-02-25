زيسكو الزامبي يخطر الهلال بموعد وصوله إلى السودان

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الخليج 365 :
أخطر زيسكو يونايتد الزامبي، نظيره الهلال، بوصوله للسودان فجر يوم 28 فبراير الجاري، استعداداً للمباراة التي تجمع الفريقين في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم 3 مارس المقبل.
وأوضح زيسكو، أنه بصدد إرسال وفد يتكون من شخصين، إلى السودان يوم غد الثلاثاء، وذلك للترتيب للاستقبال بعثة الفريق.
وطلب زيسكو من الهلال، مساعدته في الدخول للسودان بالحصول على تأشيرات الدخول.
إلى ذلك تحولت بعثة الهلال اليوم الإثنين من مدينة كيتوي إلى العاصمة لوساكا، التي سوف تغادرها عصر غد لتصل فجر الأربعاء إلى السودان.
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