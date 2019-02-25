السودان يخفض سعر الدولار الجمركي بنسبة 20%

أعلن رئيس الوزراء السوداني المعين حديثًا، محمد طاهر إيلا، اليوم الاثنين، عن حزمة من القرارات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، أبرزها خفض قيمة الدولار الجمركي.
وكشف رئيس الاتحاد العام لأصحاب العامل السوداني، سعود البرير، أن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء تمثلت في الاتفاق على خفض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20 بالمائة “من 18 جنيهًا إلى 15 جنيهًا”، وإعفاء كل مدخلات الإنتاج، والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد (IM).
واعتبر البرير أن القرارات هي بمثابة “بشرى إيجابية للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني”، وأن من شأنها تحريك وتنشيط قطاعات الأعمال ودعم الاقتصاد السوداني.
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