أعلن رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، سعود البرير، عن بشريات إيجابية للقطاع الخاص الوطني وللاقتصاد، والاتفاق على تخفيض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20% ـ أي- من 18 جنيهاً إلى 15 جنيهاً.
وقال البرير، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، إن البلاد موعودة بعدد من القرارات والإجراءات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الدولة والتي من شأنها تحريك وتنشيط قطاعات الأعمال وتحريك ودعم الاقتصاد.
وأشار لاتفاقه مع رئيس الوزراء، محمد طاهر ايلا، على تخفيض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء بنسبة 50% للفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى يوم الإثنين 25 من فبراير الجاري، بالإضافة إلى إعفاء كل مدخلات الإنتاج والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد “IM”.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات والقرارات الإيجابية تجد الإشادة والدعم من القطاع الخاص باعتبارها تسهم في معالجة وحل كثير من الإشكاليات وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على عدد من القطاعات الإنتاجية والحركة التجارية وتسهيل عملية انسياب السلع والعمل بحرية وخفض تكلفة الإنتاج.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيض الدولار الجمركي بنسبة 20% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.