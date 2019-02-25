الأهلي السعودي والهلال في نصف نهائي كأس زايد

الخرطوم: باج نيوز

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بثلاثة أهداف نظيفة.

وفرض التعادل السلبي دون أهداف، نفسه على المواجهة، التي جمعت بين الاتحاد السكندري المصري وضيفه الهلال السعودي بملعب برج العرب، اليوم الأثنين، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وفي مباراة ثانية، تمكّن الأهلي السعودي من خطف ورقة الترشح لنصف نهائي البطولة بعد فوزه على الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف.

وأحرز أهداف الأهلي كلاً من باولو ديازا، وسلمان المؤشر، فيما أحزر هدف الوصل علي صالح.

وسيواجه الأهلي السعودي نظيره الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة.

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