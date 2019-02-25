السجن سبع سنوات لنظاميين من حرس الحدود مدانين بالاتجار بالبشر

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي د/إسماعيل إدريس إسماعيل أمس أحكاما متفاوتة في قضية متهمي حرس الحدود بتهريب (26) أجنبيا الي ليبيا ، حيث قضت المحكمة بالسجن سبع سنوات في مواجهة ثلاثة نظامين من قوات حرس الحدود وآخرين لإدانتهم بالاتجار بالبشر وحيازة الأسلحة والذخائر دون حصولهم علي رخصة من الجهات الرسمية فيما أعلنت المحكمة براءة جميع المتهمين السبع من تهمه القتل العمد وتسبيب الأذى الجسيم لأفراد قوات الدعم السريع وذلك أثناء الاشتباك الذي وقع بينهم وبين المتهمين ، وجاء ذلك عقب استعراض المحكمة لوقائع هذا البلاغ بأن هناك معلومة وردت الي عناصر من قوات الدعم السريع بالولاية الشمالية تفيد بتحرك ست عربات مسلحه من سوق ليبيا تقل مجموعة من الأجانب في طريقها الي الحدود الليبية، وعليه ارتكزت قوة من قوات الدعم السريع بمنطقه وداي الدوم وعند قدوم العربات الست التي رفضت التوقف والانصياع الي الأوامر فتمت مطاردة العربات التي يقودها المتهمين الي ان تمكنت قوات الدعم السريع من إيقافهم وتحرير 26 أجنبي يحملون جنسيات مختلفة فمنهم ( سوريين ،صوماليين، اريتريين، إثيوبيين، بنغلادشيين) ومن بينهم حوالي 14 امرأة وبعدها تمت محادثات ومفاوضات بين الطرفين لتسليم الأسلحة وتسليم أنفسهم وفي صبيحة اليوم الثاني ذهب قائد قوة الدعم السريع الي مجموعة المتهمين برفقه اثنين من حراسه لتفاوض معهم وعندها تعرض حرس القائد الي رصاصه أردته قتيلا ليتم الرد علي المتهمين وإطلاق الرصاص علي من قتل الحرس ليسقط قتيلا في الحال وبعدها تصاعدت الأمور بين قوات الدعم السريع والمتهمين ووقع بينهم اشتباك وتبادل لإطلاق النار الكثيف والذي راح ضحيته فردين من قوات الدعم السريع و17 شخص من المتهمين ،ولتحديد مسئوليه المتهمين ناقشت المحكمة مواد الاتهام والبينات التي قدمت ومن خلالها توصل القاضي الي ان الاتهام وشهوده لم يقدموا بينه كافيه ترقي لإدانة المتهمين بالقتل حيث لم يحدد اي من شهود الإتهام الشخص الذي إطلاق الرصاص من بين المتهمين وبهذا يصعب تحميل مسئوليه الجرم المرتكب الي المتهمين دون إثبات واضح ،وفي ذات المنحي رأت المحكمة بان المصابين الذين أصيبوا اثناء الاشتباك لم يقدموا بلاغات في مواجهة المتهمين ولم يمثلوا أمام المحكمة للمطالبة بحقهم كما ان الاتهام لم يقدم أي بينات توضح أعداد المصابين وأنواع الإصابات التي تعرضوا إليها لذا قرر القاضي إعلان براءتهم من تهمتي القتل العمد والأذى الجسيم،ومن ثم دلفت المحكمة الي مناقشه مسئوليه المتهمين السبع في يتعلق باتهامهم بمخالفه قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومن خلال ما قدمه الاتهام من بينات توصل القاضي بأن المتهمين السبع اتفقوا فيما بينهم لنقل وترحيل عدد من الأجانب من داخل البلاد وتسليهم الي جماعه اخري بالحدود الليبية وذلك بمقابل مادي تم أخذه من الضحايا حيث بلغ أجر الفرد منهم 150جنيه وأشار القاضي بأن بعض المتهمين ذكروا في اعترافاتهم القضائية المرجوع عنها بأنهم اتفقوا مع شخص لنقل المتهمين من عدة مواقع مختلفة وإيصالهم الي الحدود الليبية وتسليهم الي تجار بشر وأشارت المحكمة الي بينات أخري تعضد أقوال المتهمين تمثلت في (السي دي ) الذي قدمه الاتهام والذي حوي إفادات الضحايا الذين ذكروا بأنهم اجبروا علي ركوب المركبات وتعرضوا الي الضرب والتعذيب علي يد المتهمين الذين حاول البعض منهم اغتصاب بعض من النساء الضحايا وان شهود الاتهام أكدوا عند تحريرهم الضحايا بأن حالاتهم الصحية كانت سيئة وتبدو عليهم علامات الجوع والعطش وبناء علي كل ما تقدم رأت المحكمة بأن المتهمين قصدوا استغلال ضعف الضحايا الأجانب واستخدموا ضدهم القوة وأهانوا كرامتهم وبهذا ارتكبوا فعل مخالف لنصوص المواد 21/ 7/9 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وعوقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولهم الحراسة.

ومن ثم واصلت المحكمة مناقشه مسئوليه المتهمين فيما يتعلق بمخالفة قانون الأسلحة والذخائر والثبات من الوقائع بأن قوات الدعم السريع ضبطت ست عربات بها عدد من الأسلحة والذخائر المختلفة من دوكشه وبنادق كلاشنكوف وغيرها ولم يقدم المتهمين رغم إقرار البعض منهم بحيازته وحمله للسلاح اي رخصه تخول له ذلك كم ان المدانين الثلاثة الذين أفادوا بأنهم يتبعون الي قوات حرس الحدود وان هذه الاسلحة عهده لهم إلا أنهم لم يقدموا بينه او مستند تثبت ادعاءهم لذا قررت المحكمة بأن المتهمين (2،3،4،6) قد حازوا الأسلحة والذخائر وبهذا تمت إدانتهم وفقا لنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة وعوقبوا عليها بالسجن لمدة عامين فيما أعلنت براءة المدانين (2،13،14 ) من تهمه حيازة الأسلحة لعدم وجود اي بينه ضدهم تشير الي حيازتهم الأسلحة .

والجدير بالذكر بأن وكيل أعلي نيابة أمن الدولة المستشار معتصم عبدالله محمود قد مثل الاتهام عن الحق العام بالتضامن مع مستشار قوات الدعم السريع ملازم أول حقوقي نزار عمر ممثل القضاء العسكري .

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