بالفيديو : تحليل لشعار (تسقط بس) لبناء المرحلة القادمة يثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

قدم الدكتور محمد حسين سلمان أبو صالح تحليلاً للشعار الذي أصبح ملازماً للمحتجين في المظاهرات السودانية وهو عبارة (تسقط بس) مقدماً رؤية تحليلية طافت بتاريخ الحكم السياسي في السودان الحديث مشيراً إلى الفترات التي تناوبت عليها الأنظمة ما بعد الاستقلال.

الأفكار التي قدمها صالح حول تطوير الأداء السياسي للسودان نالت إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا معبرين عن رضاهم و إعجابهم بالطرح الذي قدمه مشيرين إلى اقتناعهم به حيث كتب أحدهم قائلاً

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