ورشة تتبنى ترشيد استخدام المضادات الحيوية في الدواجن

بحث سمنار أقامته وزارة الثروة الحيوانية، يوم الإثنين، ترشيد استخدام المضادات الحيوية في الدواجن، وأكد وكيل الوزارة د. أحمد شيخ الدين، دعمهم للقطاع لمساهماته الكبيرة في الأمن الغذائي، وتعهد بتنفيذ توصيات السمنار وتحويلها إلى برامج عمل.
وقال شيخ الدين خلال السمنار الذي نظمته الهيئة العامة لبحوث الثروة الحيوانية، بالتعاون مع الجمعية العالمية لعلوم الدواجن، إن قطاع الدواجن قطاع واعد لما له من دور في دعم الأمن الغذائي.
من جهته، امتدحت مدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية، ابتسام قريش، بحسب الشروق – التعاون البناء بين الهيئة والجمعية في ترقية وتطوير قطاع الدواجن من خلال البحوث، مشيرة إلى أن الهيئة لديها مشاريع مع منظمة (الفاو) لدراسات المضادات الحيوية، وطالبت بترشيد كامل لصناعة الدواجن لتغطية فجوة الأمن الغذائي، بديلاً للحوم الحمراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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