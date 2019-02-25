بعد عسكرة حكام الولايات .. الرئيس السوداني يصدر أوامر طوارئ لقبضة حديدية تحظر التظاهرات

أصدر الرئيس السوداني “عمر حسن أحمد البشير” اليوم أربعة أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات ، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر ، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

ويبدأ العمل بهذه الأوامر من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ ، فوضت القوات النظامية بسلطات واسعة تتمثل في : دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت.

والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، و اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطواري، وأي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.

وقال محللون لقناة العربية إن الأوامر قصد بها القبضة الحديدية فيما يختص التعامل مع التظاهرات و الاقتصاد، وهو ما يفسر عسكرة ولاة الولايات، وإعفاء المدنيين لتطبيق قانون الطوارئ.

وكان البشير قد اتخذ عدة قرارات ليلة الجمعة 22 فبراير وصفت بالانقلاب الأبيض على حزبه، وتسلم الجيش مقاليد السلطة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وقال رئيس تحرير صحيفة الجريدة المعارض “أشرف عبدالعزيز” لقناة “الحدث” مساء الاثنين، إن أوامر الطوارئ التي أصدرها الرئيس تعني التعامل مع المواكب والتظاهر على شكل مختلف، وكذلك فيما تتعلق بالاقتصاد.

وكانت تظاهرات قد انطلقت في الخرطوم ظهر الأحد قبل تنفيذ أوامر الطوارئ التي صدرت مساء الاثنين، وتعاملت معها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

ويطلق قانون الطوارئ يد الشرطة العسكرية لحفظ النظام وتقوم مقام الشرطة العادية وأجهزة الأمن.

ويتضمن سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة.

كما يتضمن قانون الطوارئ “قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 المعدل” تحديد وتضييق لحقوق وحريات المواطنين وتعليق وثيقة الحقوق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)