بالفيديو : ظهور لاعبي الهلال على فيلم مصري يقدم ملخصاً لتعادله المثير مع زيسكو الزامبي

حول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ملخصاً لمباراة الهلال السوداني ضد زيسكو الزانمبي إلى مقطع كوميدي ضاحك وذلك بتركيب وجوه بعض اللاعبين من فريق الهلال والمدرب نبيل الكوكي ورئيس مجلس الإدارة اشرف الكاردينال – حيث قاموا بتركيب وجوههم على أبطال فيلم مصري بطولة ماجد الكدواني.

الوجوه التي ظهرت على المقطع كانت للاعب ادريسا امبومبو والمدرب الكوكي واللاعب نصر الدين الشغيل الذي أحرز الهدف الهلالي حيث كانت الشخصيات المصرية تتحاور في سيناريو الفيلم وعليها وجوه لاعبي الهلال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)