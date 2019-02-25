ايلا يوجه بتسهيل إجراءات العمل الجمركي

وجه رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر ايلا بضرورة تسهيل إجراءات العمل الجمركي دعماً لمدخلات الإنتاج، مشيداً بالدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك لدى لقائه ظهر يوم الاثنين بمجلس الوزراء بسعادة اللواء د. بشير الطاهر مدير هيئة الجمارك والذي أوضح في تصريح صحفي بحسب سونا – أنه قدم ملخصاً وافياً للسيد رئيس مجلس الوزراء حول أداء الهيئة لعام 2018م وخطتها للعام 2019م وتحقيقها لنسبة 126% من جملة الربط المحقق للعام 2018م، موضحاً أنه أطلع السيد رئيس مجلس الوزراء على أداء المحطات الجمركية وجهود إدارة الجمارك في مكافحة التهريب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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