الدولار يتراجع بقوة مقابل الجنيه بعد إعلان حالة الطوارئ في السودان .. تعرف على سعر يوم الإثنين

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي لأعلى مستوى له مع ختام تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم الأسبوع الماضي، ومنذ إعلان حالة الطوارئ في السودان بدأت أسعار العملات الأجنبية تتراجع مقابل الجنيه السوداني حيث واصل الإنخفاض يومي الأحد والإثنين مقارنة مع الأسعار السائدة.

يوم الإثنين 25 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 24 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 72.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 90.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 21 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 76.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 20.25 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 94.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)