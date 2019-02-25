الحكومة : تخفيض الدولار الجمركي إلى 15 جنيه

أعلن الأستاذ سعود البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني عن بشريات إيجابية للقطاع الخاص الوطني وللاقتصاد الوطني متمثلة في عدد من القرارات والإجراءات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الدولة والتي من شأنها تحريك وتنشيط قطاعات الأعمال وتحريك ودعم الاقتصاد.

وأشار البرير عقب لقائه يوم الاثنين برئيس مجلس الوزراء محمد طاهر ايلا إلى أن أهم القرارات تمثلت في الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20% ـ أي ـ من 18 جنيهاً إلى 15 جنيهاً وتخفيض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء بنسبة 50% للفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى اليوم الخامس والعشرين من فبراير الجاري بالإضافة إلى إعفاء كل مدخلات الإنتاج والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد (IM).

وأشار البرير بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أن تلك الإجراءات والقرارات الإيجابية تجد الإشادة والدعم من القطاع الخاص باعتبارها تسهم في معالجة وحل كثير من الإشكاليات وتدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب تأثيرها الإيجابي على عدد من القطاعات الإنتاجية والحركة التجارية وتسهيل عملية انسياب السلع والعمل بحرية وخفض تكلفة الإنتاج، وتطرق البرير إلى لقاء وفد الاتحاد برئيس مجلس الوزراء اليوم الذي ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية الملحة، واصفاً إياه بالإيجابي وحمل الكثير من البشريات الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون التام للمساهمة في إنجاح خطط وبرامج مجلس الوزراء في المجال الاقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)