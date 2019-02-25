السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء الإيطالي تطورات الملف الليبي

وأكد الرئيس المصري ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها.
أوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى ضرورة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
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