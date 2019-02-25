شكرى يتوجه إلى جنيف لحضور الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

سوف يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى جنيف يوم الثلاثاء لإلقاء بيان مصر في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. حيث بدأت الجلسة يوم الاثنين وسوف تختتم في 22 مارس ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ في بيان إن مشاركة الوزير في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تأتي في إطار عضوية مصر الحالية في المجلس.

كما سيقوم شكري بمراجعة رؤية مصر حول أهمية حقوق الإنسان من منظور شامل ، بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وكذلك جهود مصر لإرساء مبادئ حقوق الإنسان بهدف بناء الإنسان المصري والمشاركة في جهود التنمية المستمرة.

وقال حافظ إن شكري سيلقي كلمة في مؤتمر نزع السلاح.

وسيناقش الوزير مواقف مصر بشأن قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار والدور الهام الذي تلعبه مصر في دعم أجندة نزع السلاح للأمم المتحدة ، وكذلك موقف مصر من الحاجة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.



ومن المقرر أن يعقد شكري اجتماعات مع رؤساء المنظمات الدولية على هامش زيارته إلى جنيف ، بما في ذلك رؤساء الاتحاد الدولي للاتصالات ، ومنظمة الصحة العالمية ، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين ، لمراجعة المواقف المصرية حول مختلف القضايا ، واتخاذها جزء في المشاورات.