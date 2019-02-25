اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مكافحة الإرهاب يعتقل المتهم باختطاف السفير الأردني بليبيا في 2014

0 نشر
0 0 تبليغ

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بمصراتة القبض على أحد المتهمين باختطاف السفير الأردني السابق في ليبيا فواز العيطان، الذي أُطلق بعد مقايضته بالإرهابي محمد الدرسي، المحكوم بالإعدام في الأردن.


وقال جهاز مكافحة الإرهاب، وفق موقع بوابة إفريقيا، اليوم الإثنين، إنه قبض على أيمن بوعمود البرغثي في مصراتة، بعد رصد تحركاته المشبوهة.
وسبق لقوات الجيش القبض على الإرهابي بوعمود، في بنغازي، في أكتوبر(تشرين الأول) 2015، قبلإطلاق سراحه في إطار تبادل أسرى مع الجماعات الإرهابية. 
وشارك أيمن بوعمود البرغثي، في حرب قصور الضيافة مع قوات حكومة الغويل الموالية للإخوان، في طرابلس عام 2017، وأصيب فيها، كما شارك في معركة طرابلس الأخيرة مع اللواء السابع.

وبوعمود، سجين سابق في أبو سليم في عهد القذافي، بتهمة مساعدة تنظيم "كتائب الشهداء" في التسعينات، وانضم في 2011 إلى كتيبة 17 فبراير، ثم انتقل إلى كتيبة "راف الله السحاتي" التكفيرية، وهو متهم باغتيالات واختطافات عدة في بنغازي.

كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة الإرهاب يعتقل المتهم باختطاف السفير الأردني بليبيا في 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى