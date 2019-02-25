مكافحة الإرهاب يعتقل المتهم باختطاف السفير الأردني بليبيا في 2014

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بمصراتة القبض على أحد المتهمين باختطاف السفير الأردني السابق في ليبيا فواز العيطان، الذي أُطلق بعد مقايضته بالإرهابي محمد الدرسي، المحكوم بالإعدام في الأردن.
وبوعمود، سجين سابق في أبو سليم في عهد القذافي، بتهمة مساعدة تنظيم "كتائب الشهداء" في التسعينات، وانضم في 2011 إلى كتيبة 17 فبراير، ثم انتقل إلى كتيبة "راف الله السحاتي" التكفيرية، وهو متهم باغتيالات واختطافات عدة في بنغازي.
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