واشنطن بوست: الجيش الأمريكي يشن 4 غارات جوية في الصومال على مُسلحي حركة الشباب

أعلن الجيش الأمريكي مقتل مُسلحين اثنين من حركة الشباب الصومالية، في 4 غارات جوية على معاقلهم.
وذكر الجيش الأمريكي، في بيان أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الغارات أسفرت أيضًا عن تدمير نقاط تفتيش ومرافق تُستخدم من جانب حركة الشباب في جمع الضرائب، لتمويل حملتهم العنيفة في الصومال، مؤكدا عدم إصابة أو قتل أيًا من المدنيين إثر هذه الهجمات الجوية.
وأشار البيان إلى أنه بتنفيذ هذه الضربات الجوية يصبح عدد الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي ضد حركة الشباب الصومالية خلال العام الجاري، 16 غارة.
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