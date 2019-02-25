عاجل.. اليويفا يفتح تحقيقا مع سيميوني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق عاجل مع الأرجنتيني سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني على واقعته المثيرة في لقاء يوفتوس بدوري الابطال.

وكان سيميوني قد احتفل بطريقة مسيئة بعد هدف أتلتيكو مدريد الأول بشباك يوفنتوس الإيطالي بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في إسبانيا.

وعلى الفور قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في الواقعة موجهاً اتهام صريح للمدرب الأرجنتيني ومنحه حق الرد قبل اتخاذ القرار الرسمي في الأيام المقبلة.