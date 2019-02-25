حرم رئيس الجمهورية: العمل الخيري بالسودان ينبع من عاداتنا وتقاليدنا السمحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت حرم رئيس الجمهورية السيدة الأولى وداد بابكر عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند الخيرية، إن العمل الخيري في السودان ينبع من عاداتنا وتقاليدنا السمحة لترسيخ قيم التكافل والتعاضد ولغوث المحتاجين ودعم الأسر الفقيرة.

ودعت وداد خلال مخاطبتها، مساء يوم الأحد، احتفال تكريم شركاء النجاح للمؤسسة بفندق كورال بحضور عدد من السفراء والمنظمات العالمية والمحلية وشركاء القطاع العام والخاص، إلى ضرورة تضافر الجهود والسعي من أجل تطوير المؤسسة وبناء الشركات، وأعربت عن أملها الالتقاء على عمل الخير والنماء مع الشركاء.

ومن جهتها، قالت المديرة العامة لمؤسسة سند سامية محمد عثمان، إن المؤسسة ظلت تعمل في الصحة والتعليم وبناء القدرات، ونالت الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وتخطو نحو العالمية بالصفة الاستشارية ودعم وبناء التعليم وبناء الفصول والإجلاس.

وأضافت أن المؤسسة ستتحول إلى العمل التنموي والانسحاب من العمل الإغاثي حسب التوجه العالمي في العام 2020، وأكدت على تمويل مشروعات الخريجين لعشرة آلاف مشروع له أثر على العمل التنموي.

شبكة الشروق