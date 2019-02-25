إلزام الولاة الجدد بارتداء الزي العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نبه وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، ولاة الولايات الجدد بأن المرحلة المقبلة مهمة ومفصلية تتطلب الحرص والشفافية، ودعاهم لتسلم ولاياتهم مع الخطط والتقارير وهيكلة حكومة الولاية، وتكليف مديري الوزارات والمديرين التنفيذيين في المحليات بتسيير الأعمال، والتقى ممتاز في مكتبه بديوان الحكم الاتحادي، أمس بولاة الولايات العسكريين، واستعرض الاجتماع دور ديوان الحكم الاتحادي تجاه الولايات من حيث التنسيق والاتصال والربط بالمركز وتكاليفهم في المرحلة المقبلة بحسب صحيفة آخر لحظة، وتلا الوزير قرار وزير الدفاع بأن يكون الزي الرسمي هو زي الوالي لأنها حكومة طوارئ.

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