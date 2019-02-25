علي الحاج .. حديث الراهن

في أول لقاء إعلامي للأمين العام للمؤتمر الشعبي، د. علي الحاج، عقب عودته من المانيا مستشفيا تحدث الحاج في برنامج حوار مفتوح بقناة النيل الأزرق، الذي يعده الزميل الإعلامي، محمد عبد القادر، متناولا الحراك السياسي بالبلاد ومثمنا في ذات الوقت مجهودات الرئيس من خلال قراراته الأخيرة والتي وصفها بالإيجابية وخلال اللقاء تطرق الحاج إلى عدد من القضايا، أوضح عبره برنامج الشعبي في المرحلة المقبلة.

الخرطوم : القسم السياسي

قرارات إيجابية

أعلن د. علي الحاج، تأييد حزبه للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية، المشير البشير، ووصفها بالإيجابية، مبينا أنها تصب في إطار المصلحة الوطنية، داعياً القوى السياسية للتعامل بإيجابية مع القرارات، موضحاً أن خطاب البشير، كان مرضيا إلى الحد الكبير ومنفتحا على الآخرين، وجاء يحمل التسامح والتصالح والتوافق السلمي وتضمن معالجات مرجعيتها الحوار الوطني ومخرجاته المتفق عليها، مشيراً إلى أنه عند وصوله حاملاً مذكرة 29 يناير علم من الرئيس أنه سيقوم ببعض التعديلات من منطلق الحوار، منوهاً إلى أن قراره بوقوفه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية بما فيها الحزب الذي كان يترأسه يمثل كثيرا من الإيجابية وأن القرارات إذا طبقت بمصداقية ستحسم المظاهرات.

حراك طبيعي

وأكد الحاج أنه لا يعرف شيئاً عن تجمع المهنيين غير أنهم يريدون أن يقصوا الإسلاميين، داعياً إياهم للدخول في حوار، مؤكدا عدم تخوفه أو انزعاجه من أي إقصاء من المهنيين أو أي واجهة أو أي دعوات لتشييد المشانق للإسلاميين، مشيراً إلى فشل الشيوعيين في القرن الماضي، في ذلك واعتبر الحراك الشبابي الأخير بالسياسي الطبيعي، وقال إن مشاركة شباب من الشعبي وأبناء قيادات من الحركة الإسلامية جاءت برغبة الشباب ولا يمكن منعهم وأن الحراك الشبابي يفهم في صياغ أن الإنقاذ رفعت الوعي العام للشباب بزيادة عدد الجامعات وضيق فرص العمل.

صَمْت الإسلاميين

وقال الحاج إنه سيجتمع مع القوى السياسية الحكومية والمعارضة، وكل أصحاب المبادرات الإيجابية لعمل حوار حول مخرجات الحوار، ويقابل معهم البشير، للمناقشة والمحاورة حول حديثه عن إرجاء التعديلات الدستورية إلى جانب الاستماع منه مباشرة لتطمينات حول الطوارئ، وقال إن مشاركتهم في الحكومة رهينة باحترام حقوق الإنسان مبيناً أن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ظلت صامتة خلال المظاهرات الأخيرة، التي قتل فيها الشباب وكان الشخص الوحيد الذي يتحدث هو الرئيس.

مشاركة سياسية

ووصف قرار حل الحكومة بالإيجابي، وقال إن الحزب الآن يشارك مشاركة سياسية وليست تنفيذية، وكان وجوده في الحكومة في وزارتين فقط التجارة والصناعة وكانت قديما عند الجبهة الإسلامية وتم منحه لها ولم يطلبها، واصفا المؤتمر الوطني بالشح والاحتكارية المطلقة، موضحا أن كل ولاة الولايات كانوا منه داعيا إلى اختيار رئيس للوزراء بالتشاور وتكوين حكومة كفاءات لا محاصصة، مشيرا إلى أن قوى سياسية وحركات من دارفور حصلت بعد الحوار على مقاعد ولم تنجح في دفع عملية السلام، وقال إن المؤتمر الوطني يمتلك 500 عضو في البرلمان، والشعبي لديه 5 أعضاء، لذا ظل يهزمهم بالأغلبية الميكانيكية، خاصة في الحديث عن الحُريات وأنه لم يشاورهم في قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن لا مانع من حل البرلمان .

الحق في المزايدة

ودافع علي الحاج، عن الشعبي، وقال إن مواقفه أقوى من أي حزب آخر، خاصة الحركة الشعبية، التي اتت بالكوارث للأعضاء وأنه يتحدى الجميع في ذلك وأن المعارضة ليس لها الحق في المزايدة عليهم مبينا أنه ظل طوال 16 عاما ضد الحكومة وهتف بتسقط بس قبل كل القوى السياسية، وقال إن الشعبي سبق واجتمع بكل قوى الإجماع الوطني بالداخل والخارج واتفق معهم على إسقاط النظام عبر البديل الديمقراطي، وتم وضع الدستور الانتقالي على يد الشيخ الراحل الدكتور حسن الترابي، ولكن عند التوقيع ترددوا وخذلونا واشتغلوا ضدنا وظل الشعبي بالخارج، ومكنت الحركات نفسها ولم تحل المشكلة، لذا قرر الشعبي الدخول في الحوار لتغيير الحكومة من الداخل، مؤكدا أن حزبه لن ينسحب من الحكومة وأنه راض عن مشاركة وزراء الشعبي بها وأنها نجحت في حصولهم على معلومات حول قضايا الفساد والقطط السمان داعيا إلى حلها بالمحاكمات لا بالتسويات وعدد علي الحاج، إسهامات حزبه في قضايا السلام، وقال مشكلة تأخيره مردها إلى المؤتمر الوطني لا الحركات المسلحة التي التقاها في بون، مشيراً إلى أن الوطني فشل في حل الضائقة المعيشية بزيادة التضخم .

إخراج الفاسدين

وقطع بأن الإسلام السياسي لم يستنفذ أغراضه، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية السنية في السودان هي أول حركة تكون حزبا في العالم باسم جبهة الميثاق الإسلامي، وقال إن أعضاء الحركة الإسلامية من البشر وليس من الملائكة ولا الرسل، وإذا أصبنا وإذا اخطأنا نطلب المغفرة ونعلن التوبة النصوح، ومن شيم الإسلام الاعتراف بالحقيقة ونحن كمؤتمر شعبي وحركة إسلامية إذا وجد ظلم من قبلنا نعتذر ونرد المظالم، وإن العمل الإسلامي ليس حكرا على الشعبي أو الوطني، داعيا الزبير وغيره لإخراج الفاسدين وتقديمهم للقضاء حتى لا يتهم كل الإسلاميين بالفساد، وقال إن الإسلاميين أكثر ناس قاموا بكشف مشاكلهم منذ حكومة الأحزاب في 1988 ولكن اليساريين لا يتحدثون عن مشاكلهم، وأكد أن لم شمل الإسلاميين ووحدة الشعبي والوطني ليست أولوية وأن المهم الآن وحدة السودان، وما تبقى منه بعد الانفصال وألا تكون العلاقة مع الجنوب في مجال النفط فقط وقال ليست لنا مشكلة مع الوطني كحزب، لكن لنا مآخذ عليه وسنرسل له أي دعوة نرسلها للقوى السياسية الأخرى.

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