الإعدام شنقاً حتى الموت لقاتل صديقه داخل ركشة

الحاج يوسف: تسنيم جدو

أصدرت محكمة جنايات الحاج ‏يوسف، برئاسة القاضي د. عمر محمد أحمد التوم، أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة ‏شاب أدانته المحكمة بقتل صديقه عمداً طعناً بالسكين داخل ركشة بالشارع العام بالحاج ‏يوسف، إثر نقاش كان قد دار بينهما على خلفية ضرب المتهم لابن شقيقة المجني عليه، وجاء حكم الإعدام بعد أن أكدت المحكمة في حيثيات قرارها بأن المدان لم يستفد من الاستثناءات والدفوع الواردة في نص المادة (131) والتي ‏تحول تهمة القتل العمد إلى شبه العمد، كما أن أولياء ‏دم القتيل تمسكوا بحقهم في القصاص من الجاني، ورفضوا أي خيارات أخرى، وفي الوقت ذاته برأت المحكمة ساحة (٣) متهمين من ‏تهمة القتل العمد أو التستر، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهم فوراً مالم يكونوا مطلوبين في بلاغ ‏آخر، وفي ذات السياق أوقعت المحكمة عقوبة الغرامة (٢) ألف جنيه والجلد (٤٠) جلدة، في ‏مواجهة المتهم الثاني لإدانته بتعاطي الخمور البلدية، وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي كان قد دون بلاغاً جاء في مضونه ‏بأنه عثر على شقيقه متوفيآ داخل مستشفى إثر تلقيه طعنة من مجهول، عليه وعلى ضوء ذلك تحرك تيم من مسرح ‏الحادث إلى المستشفى، واتخذ الإجراءات اللازمة وباشر التحريات والتي قادت بالقبض على المتهمين وباستجواب المتهم الأول أقر بارتكاب الجريمة، ‏وقال إنه كان برفقة مع المجني عليه فى يوم الحادثة، واحتسيا كمية من الخمر ‏سويا وغادر كل منهما إلى منزله، وتقابل المتهم مع ابن شقيقة المجني عليه، ‏وعقب ذلك دار نقاش بين المتهم ‏المجني عليه احتجاجا على ضرب ابن شقيقته، وقام المجني عليه بلكمه المتهم ‏وحاول خنقه، واستل المتهم سكينا سدد بها طعنة للمجني عليه واستعانة المتهم بالمتهمين الثاني والثالث لإسعاف المجني عليه إلى المستشفى، وبعد القبض عليهم والتحري معهم من قبل الشرطة اقروا بمشاهدتهم للمعركة التي دارت ‏بين المجني عليه والمتهم داخل الركشة، وأضاف المتهم الثاني بأن المجني عليه صفع المتهم .فيما ‏أشار المتهم الثالث بأنه كان يقود الركشه بالشارع العام بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف، وأن المجني عليه طلب منه توصيله مشوار في الطريق مشاهد للمتهم الأول وطلب منه الركوب معه في الركشة، وأضاف المتهم الرابع بأنه اتفق ‏مع المجني عليه بأن يقوموا بتأديب المتهم الأول بالقرب من أحد المقابر، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم ‏المتهم الأول تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد بينما قدم بقية ‏المتهمين تحت نص المادة (107) من القانون الجنائي المتعلق بالتستر.

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