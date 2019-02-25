حمّل البرلمان مسؤولية الاحتجاجات عُضوٌ مُستقلٌ يُطالب بحل الهيئة التشريعية القومية

الخرطوم: محجوب عثمان

حَمّلَ عضو البرلمان المستقل محمد الطاهر عسيل، البرلمان مسؤولية خُرُوج المُواطنين للشارع، وطَالَبَ بحَل الهيئة التشريعية القوميّة أو عتق نُوّاب المؤتمر الوطني من التّبعيّة للحزب عند مُناقشة القضايا القوميّة.

وقال عسيل في مؤتمرٍ صحفي بالبرلمان أمس، إنّ البرلمان مَرّر كُلّ السّياسات الاقتصاديّة والمُوازنات التي وصفها بـ (الفاشلة) وتَسَبّبت في الوضع الراهن، وأضَافَ بأنّ الأغلبية الميكانيكيّة للوطني مرّرت تلك السِّياسات، وقال إنّ (7%) من المال المُخَصّص للدعم الاجتماعي البالغ (50) ملياراً لا يصل لمُستحقيه ودعا لإيقافه فوراً، وَأَعَابَ عسيل على البرلمان انتماء غَالبية نُوّابه للوطني، واعتبر أنّ ذلك لا يخدم قضايا الوطن ويقف حائلاً أمام أداء البرلمان لدوره الرِّقابي، ورَحّبَ بإعلان حَالة الطوارئ التي أصدره الرئيس عمر البشير الجمعة، شريطة ألا تحد من الحُريات العَامّة، ودعا لتكوين حكومة بعيدة عن الشخصيات التي تسبّبت في الفشل الذي أوصل البلاد للحالة الراهنة، وأشار عسيل إلى أنّ نُوّاب البرلمان مرّروا أيِّ سياسة كَانَ يُريدها الحزب، وأضاف: “أقول ذلك وأعلم أنّني عُضوٌ في هذا البرلمان وأتَحَمّل كامل المسؤولية”، ونوّه لضرورة تغيير نمط البرلمان، وَطَالَبَ الحكومة بإلغاء الميزانية الحاليّة واستبدالها بميزانية طوارئ تَشمل ثلاثة بُنُودٍ فقط، وقال: “يجب أن تكون هناك مُوازنة تُوفِّر مُرتبات العاملين فقط مع إيقاف الدعم الاجتماعي”، وأن يُوفّر بندٌ في المُـــــــوازنة للأمن القومي يُخَصّص للأمن بعيداً عن تمويل الشركات الأمنية، فيما يُخَصّص جُل المُوازنة للإنتاج الذي يُركِّز على إنتاج قُوت المُواطنين وسلع الصَّادر بالتّركيز على الصَّمغ واللحوم والمَعَادن، وَأَكّدَ أهمية إحكام الرِّقَابَة عَلَى صَادِرَ المَعَادِن خَاصّةً الذّهب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة