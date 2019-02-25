المدارية :المدارية فرقت قوات الشرطة بمساعدة قوات اخري مجموعة من التظاهرات. اندلعت في اماكن متفرقة في وسط الخرطوم (موقف جاكسون) اليوم الاثنين واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لقمع المتظاهرين وقد اجبرت الشرطة الباعة المتجولين علي مغادرة اماكنهم وامرت اصحاب المحلات باغلاقها ومنعت اي تجمع في محيط تلك المنطقة واغلقت دوريات الشرطة عدد من الشوارع بينما قامت بعض سيارات الشرطة بالاستعراض والصراخ لارهاب المارة والضرب علي سيارتهم لاحداث اصوات عالية. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

كانت هذه تفاصيل خبر بقنابل الصوت الشرطة تفض تظاهرة بوسط الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.