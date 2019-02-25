ممثل الولاة أكد أن التكليف يأتي في ظروف تتطلب عملاً استثنائياً

إيلا: سننتهج سياسات تمكننا من العدل بين الناس وأن نكون خصوماً لكل من يفسد

مرسوم جمهوري بتكليف مصطفى حولي وزيراً للمالية

الخرطوم: مريم أبشر

بدا القصر الجمهوري بالخرطوم أمس، مختلفاً وهو يستقبل النائب الأول الجديد لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء، د. محمد طاهر أيلا، والجنرالات الذين اختارهم الرئيس عمر البشير لمناصب الولاة، ليؤدوا جميعاً القسم إيذاناً ببدء حقبة جديدة في تاريخ السودان الحديث. فيما توالى صدور عدة قرارات جمهورية جديدة.

وأدى القسم أمام البشير أمس، ولاة الولايات الجدد بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس القضاء، مولانا عبد المجيد إدريس.

مرحلة جديدة

وأكد البشير، عقب مراسم أداء القسم، أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية جديدة تتطلب تضافر الجهود والعمل بجد وإخلاص من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وازدهارها. وقال إن المرحلة تتطلب جهداً وعملاً خاصاً (من ناس خاصين). وأضاف بأن هذه المرحلة تتطلب أن يكون العساكر السودانيون على رأس الولايات.

وجدد البشير ثقته في قدرة الولاة على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل، وأشار إلى أن اختيارهم تم بعناية وتمحيص وثقة، وأكد دعم الدولة لهم بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم وتحقيق الأهداف المنشودة.

وفوض البشير، الولاة لاختيار من يرونه مناسباً لإعانتهم ودعمهم، ووجه بأن يكون الاختيار بالكفاءة والقدرة في المقام الأول.

تكامل الأدوار

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء القومي، د. محمد طاهر أيلا، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون كافة الأطراف وتضافر الجهود بما يلبي طموحات أهل السودان وتجاوز التحديات الاقتصادية وكافة المشاكل التي أقعدت بالبلاد. وتعهد أيلا بانتهاج سياسات تتكامل فيها الأدوار تعزيزاً للعدالة ومكافحة للفساد وكل ما يضر بالوطن، بجانب تفجير طاقات الشباب عبر إيجاد فرص العمل المناسبة بما يوفر الحياة الكريمة لهم.

تهيئة المناخ

بدوره، قال النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن عوض بن عوف، إن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، وأكد أنهم سيسعون لبسط العدل بين الناس ما استطاعوا. وشدد على أن توطيد الأمن وبسط الاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، ونوه بأن ذلك لا يمكن تحقيقة إلا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم. وأضاف بأن الحكومة ستعمل على تهيئة المناخ للعمل السياسي بالبلاد، ودعا الإعلام للقيام بدوره الوطني في التبصير بقضايا الوطن وتوحيد طاقات أبنائه حتى تصل البلاد لبر الأمان.

واعتبر ابن عوف أن الشباب يمثلون مستقبل البلاد، ودعا الجميع للعمل على تحقيق طموحاته من خلال بسط العدل ببنهم وقال “هم جميعهم أبناؤنا وبناتنا وسنكون معهم على تواصل”، ودعاهم للمعقولية وعدم الجنوح فى المطالب.

مرحلة استثنائية

من ناحيته عبر والي الخرطوم، الفريق أول شرطة عثمان هاشم الحسين، نيابة عن الولاة، عن شكرهم وتقديرهم للثقة الكبيرة التي أولاهم الرئيس إياها لتولي مهامهم. وتعهد ببذل كافة الجهود لتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالولايات وتوفير الخدمات عبر التعاون والتنسيق مع مجتمعات الولايات لإنفاذ مهامهم، وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تعتبر استثنائية و تتطلب الحزم والحسم عبر القانون.

تكليف وزير مالية

إلى ذلك، أصدر الرئيس البشير أمس، مرسوماً جمهورياً كلف بموجبه وزير الدولة مصطفى يوسف حولي، بمهام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

تعيين وكلاء وزارات

وأصدر مجلس الوزراء أمس، قراراً بتعيين السفير بدر الدين عبد الله محمد وكيلاً لوزارة الخارجية ود. فاطمة أحمد فضل وكيلاً لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ومالك بشير محمد الحسين وكيلاً لوزارة النقل والتنمية العمرانية.

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