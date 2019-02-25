حي العرب بورتسودان يرفض أداء مباراته أمام الهلال

رفض مجلس إدارة نادي حي العرب بورتسودان البرمجة الجديدة التي وضعتها اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم ببرمجة مباراته أمام الهلال في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وقال النور باشري رئيس القطاع الرياضي في حديث حسب صحيفة الصدى إن ناديه يرفض هذه البرمجة تماماً ولن يؤدي مباراة الهلال مبيناً أن اللجنة المنظمة كان ينبغي أن تبرمج مباراة الهلال مع الشرطة القضارف أولاً قبل برمدة مباراة السوكرتا مع الأزرق.

يذكر أن حي العرب والشرطة القضارف يتنافسان للحصول على إحدى البطاقتين المؤهلتين لدوري النخبة من المجموعة الثانية بعد أن حسم فريقا الهلال وأهلي شندي البطاقتين الأولى والثانية المؤهلتين لدوري النخبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)