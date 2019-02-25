إدمان الخطأ.. يتكرر؟

> والطبيب السوداني في قرية يمنية يدخل عليه من يقول إن زوجته مريضة.. والطبيب حين يسأل عن الزوجة/ للكشف عليها/ يفاجأ بالزوج يرقد ويكشف بطنه هو لأن المرأة هناك لا تنكشف على غريب

> والدولة في الخرطوم ومنذ سنوات تخطئ التشخيص/ تشخيص كل معضلة في الاقتصاد/ لأن الدولة تشخيصها هو ذاته التشخيص الذي يتم في حكاية المريضة اليمنية

(2)

> ثم خطأ التشخيص ثم خطأ العلاج.. حتى بعد معرفة الداء

> فالدولة.. المراجع العام يقف أمامها ليكشف عن خراب عشرات الشركات والجهات

> والدولة تصمت

> والصمت يجعل الخراب يطمئن ويتمدد

> والدولة تفقد ثقة المواطن

> وبنك السودان والنهب المنظم (كل من يستدين للاستيراد أو التصدير يلتوي بعدها.. فلا الأرباح تعود ولا رأس المال)

> والدولة تفقد ثقة المواطن

> وفساد ومحاكمات تمتد للشهر الألف.. والمواطن عندها يلجأ إلى تفسيره هو( التفسير الذي يتهم) الدولة ذاتها

> والدولة تفقد ثقة المواطن

> وتهريب كل شيء (الإبل الذهب المحاصيل الـ.. الـ..)

> والمواطن لا يجد متهماً واحداً

> والدولة تفقد ثقة المواطن

> ومحاكمات لأخطر ما في الارض

> مخدرات هائلة..

> ثم هروب للمتهمين

> والدولة تفقد ثقة المواطن

> وهذا كله ما يصنعه هو شيء يشبه عدم المبالاة

(2)

> والخراب يصنع الخراب

> وعجز المرتبات يصنع الرشاوي

> والرشاوي تصنع

> الاختلاس

> وهذا يصنع البطالة وهذه تصنع الفساد الجنسي والمجتمع ( كل مجتمعات التاريخ) تنهار حين يقع هذا

> والدولة تفقد ثقة المواطن

> والضربة القاضية تأتي

> وشح السيولة/ الشح الذي يصنعه الخراب هذا/ يضرب

> والدولة تفقد آخر ما عندها

(3)

> ومواطن وآخر وألف كلهم يخرج بآلاف الدولارات من مطار الخرطوم بدعوى ودعوى

> وشهادات تصنع في مطابع مخابرات معينة.. مكاتبها قريبة من سوق أمدرمان القديم

> والمواطنون الآلاف يعودون بالدراهم .. ثم يشفطون العملة السودانية لشراء الدولار

> ثم يتجهون إلى المطار تحت عيون القانون

> والدولة تفقد ثقة المواطن

(4)

> و.. و..

> والحديث هذا الجديد فيه هو أن الخطوات هذه كلها (ملفات المراجع العام وملفات البنوك وملفات كل جهة) تصبح الآن وثائق اتهام

> والتحقيق ينطلق بالفعل

> وكلمة (تحقيق) إن هي لم تطلق الرصاص بعد أسبوع فقدت / بدورها/ ثقة المواطن

(4)

> وبداية أخرى رائعة

> بداية تجد أن السودان حكايته كلها هي

: تشخيص للداء يشبه تشخيص المرأة أعلاه

> يجدون أن الحكومات كلها

: تجد الخراب

> والعلاج عندها هو

> تغيير فلان بفلان وفلان بفلان

> وما يقع هو خراب آخر

(5)

> ويجدون أن العالم كله (وراجع الدول التي انطلقت بقوة).. كان ما يطلقه هو

: قانون أحمر العينين

> ومحاكمات تبقى لساعات أو أيام لا أكثر.. ثم تطلق أحكاماً عنيفة

> والناس يجدون أن محاكمة واحدة عنيفة تجعل جهات الخراب تتحسب ألف مرة قبل أن تمد إصبعاً

> والآن/ وكأنه إيجاز للروشتة كلها /.. الآن طوارئ

: والطوارئ إن هي لم تطلق أنياب القانون في أسبوع عاد كل شيء

> وما نحدث به هنا ليس نبوءات