مدرب زيسكو: الهلال لم يتأثر بالنقص العددي وفشلنا في مجاراته

أقر مدرب زيسكو الزامبي جورج أن فريقه وجد صعوبة كبيرة في مجاراة الهلال طوال زمن اللقاء وعلى الرغم من النقص العددي للهلال في خواتيم الشوط الأول إلا أن الهلال لم يتأثر ولعب بشكل جاد ونجح في الوصول لشباكنا، وأضاف حسب صحيفة قوون، عملت بشكل جاد من أجل الاستفادة من ثغرات ممثل السودان في العمق الدفاعي لكن واجهنا صلابة كبيرة قبل أن ننجح في تحقيق هدف التعادل، وعلى الرغم من رغبتنا الأكيدة في تحقيق الانتصار في الجزئية الأخيرة إلا أن الحظ عاندنا في تحقيق، ذلك لنخرج بنقطة التي أعتقد أنها عادلة للفريقين، ونفكر بشكل جاد في العودة في الجولة المقبلة والتعويض على ملعب الهلال، في الثالث من مارس المقبل والعودة بالنقاط من أم درمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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