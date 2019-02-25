بالعشرة.. الهلال عشرة على عشرة

نجح هلال السودان في الخروج بنقطة ثمينة من زامبيا بعد أن فرض التعادل الإيجابي على مستضيفه زيسكو الزامبي، وكان أقرب إلى الفوز بعد تقدمه بهدف السبق عن طريق نصر الدين الشغيل، قبل أن يعادل أصحاب الأرض، جاء ذلك في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس، بملعب ليفي موناواسا بمدينة اندولا، في الجولة الثالثة لدوري المجموعات في البطولة الكونفدرالية. جاءت المباراة حسب صحيفة قوون قوية ومثيرة، سعى من خلالها زيسكو لمباغتة الهلال وفشل طوال الشوط الأول، فيما اعتمد الأزرق على الهجمات المرتدة التي كانت لا تخلو من الخطورة، وفقد الهلال جهود مهاجمه إدريسا أمبومبو بالطرد في حالة أثارت جدلاً كثيراً بعد أن اعتدى عليه لاعب زيسكو بدون كرة.

وفي الشوط الثاني سعى كل فريق للوصول لمرمى الآخر، وفي الوقت الذي ضرب فيها زيسكو حصاراً على المنطقة الخلفية للأزرق، قاد السموأل هجمة منظمة وعكس كرة بالمقاس نفذها الشغيل في المرمى بطريقة رائعة هدفاً هلالياً رائعاً أصاب أصحاب الأرض بالدهشة، ولكن سرعان ما عاد زيسكو ليسجل هدف التعادل مستغلاً حالة التوهان في دفاع الهلال، واستمرت المباراة حتى أعلن الحكم النيجري تعادل الفريقين بهدف لكل، ليرتفع الهلال برصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني متساوياً مع زيسكو في النقاط الأربع ومتفوقاً عليه بالنتيجة خارج الأرض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)