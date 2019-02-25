رياح عالية تهدد الولاية الشمالية .. تفاصيل

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية تأثر أجزاء واسعة من الولاية الشمالية برياح عالية مثيرة للغبار والأتربة ابتداءً من صبيحة يوم لثلاثاء ويمتد أثرها جنوبا لتشمل جميع ولايات البلاد تدريجيا وذلك خلال فترة التوقع. وناشدت الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الامراض الصدرية والعيون توخي الحيطة والحذر ودعت المواطنين لتنظيم أنشطتهم بحسب التحذير.



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