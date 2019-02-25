طلاب جامعة السودان العالمية يخرجون في تظاهرة إحتجاجية

خرج طلاب وطالبات جامعة السودان العالمية اليوم الاثنين 25 فبراير في تظاهرة إحتجاجية للتنديد بالاحداث التي شهدتها جامعة العلوم والتكنلوجيا امس بدخول قوي امن النظام للجامعة وإنتهاكاتها الجسيمة تجاه الطلاب حسب ما ورد في بيانات من جهات عدة تدين فيها استباحة الجامعة ، هذا وطالب المتظاهرين برحيل النظام ، ورددوا شعارات تنادي بالرحيل فورا.

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