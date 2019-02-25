اتحاد المرأة بشمال دارفور يعلن تأييده لـ(قرارات) الرئيس

أعلن الاتحاد العام للمرأة السودانية، بولاية شمال دارفور، تأييده للمراسيم التي أصدرها الرئيس عمر البشير.

وناشد الاتحاد في بيان أصدره الأحد بالفاشر "الجميع الوقوف مع تلك القرارات حتى يكون استقرار وأمن الوطن أولوية، ودعا الممانعين إلى الانضمام إلى مسيرة الحوار للوصول إلى الحلول السياسية المفضية إلى استدامة الاستقرار بالبلاد".

وأشار البيان وفقاً لسونا، "لقد ظل الاتحاد العام للمرأة السودانية بولاية شمال دارفور، يراقب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد والمحاولات الجادة من حكومة الوفاق الوطني للوصول إلى حلول ناجعة، إلا أن الضائقة المعيشية أدت إلى الاحتجاجات الأخيرة والمشروعة قانوناً ودستوراً".