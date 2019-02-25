"اعتقالات وبمبان" وإغلاق المحال التجارية بـ"السوق العربي"

وابلغ شهود عيان "اخبار الخليج 365 365"، بان افراد جهاز الامن قد انتشروا علي طول شارع الحرية ومحيط صينية القندول وميدان ابوجنزير هلي متن سيارات "بكاسي بيضاء"، فيما تمشط سيارات اخري بعض الشوارع في العاصمة خاصة "الجمهورية والجامعة والقصر".
كما ابلغ "اخبار الخليج 365 365" بان جهازالامن قد اطلق حملة اعتقالات ضد المئات الذين خرجوا في احتجاجات للمطالبة بتنحي الرئيس البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي "موكب الرفض" للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة منطلقة من موقف "جاكسون" بالسوق العربي اكبر اسواق العاصمة.
هذا وقد اطلقت الاجهزة الامنية الغاز المسيل للدموع "البمبان" لتفريق المتظاهرين والذين رفعوا شعارات منها "حرية سلام وعدالة" و "الثورة خيار الشعب" و"سلمية .. سلمية".وتشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء وتطالب بتنحي البشير، منذ 19 ديسمبر صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط العشرات وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
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