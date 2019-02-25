رئيس الهلال يهاجم التحكيم الإفريقي

أبدى رئيس الهلال السوداني، أشرف الكاردينال، عدم رضاه عن أداء التحكيم، عقب مباراة فريقه أمام مضيفه زيسكو الزامبي (1-1)، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان حكم المباراة قد طرد مهاجم الهلال، إدريسا أمبومبو، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقال الكاردينال، في تصريحات صحفية: “حالة الطرد تكشف وضع التحكيم الإفريقي”.

وأشاد رئيس الهلال بالمدرب الجديد للفريق، نبيل الكوكي، مؤكدًا أنه أدار المباراة بدهاء، مضيفًا: “الكوكي هو فعلا ابن الهلال.. لقد أعاد توطيف اللاعبين، وبذل مجهودا كبيرا في هذه المباراة، وإذا استمر في عمله بهذه الطريقة لأسبوعين، سوف تكتمل لوحته الفنية”.

وأوضح أنه كان يتوقع فوز الهلال، نظرا لثقته في الجهاز الفني، واصفا التعادل بأنه “جيد”، أمام فريق بحجم زيسكو.

وأضاف: “سيكون لنا مع زيسكو كلام بوجود جماهيرنا، في مباراة الجولة المقبلة بأم درمان، ونتمنى أن نحقق عليه فوزا كبيرا.. الفريق سيكون أقوى مستقبلًا، بعد عودة العديد من لاعبيه المصابين، مثل نزار حامد وصهيب الثعلب.. نريد الذهاب بعيدا في الكونفيدرالية”.