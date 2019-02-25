موقع الكاف: بعشرة لاعبين الهلال يحبط زيسكو بندولا

تطرق موقع الكاف لمباراة الهلال وزيسكو الزامبي ضمن الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية وكتب تقريراً عن المباراة جاء عنوانه: بعشرة لاعبين الهلال يحبط زيسكو في ندولا.

وذكر الموقع أن الهلال لم يتاثر بالنقص العددي برد مهاجم زيسكو السابق ادريسا امبوبو بسبب سلوك في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الاول.

وقال الموقع ان التعادل انعش حظوظ الهلال في التأهل لانه جاء بعد عشرة ايام فقط من خسارته امام ناكانا بكيتوي وقال الموقع ان التعادل يعد خسارة لزيسكو الذي كان يرغب في تعويض خسارته في الجولة الثانية امام الاشانتي بالفوز على الهلال وتحدث الموقع أن زيسكو وبرغم سيطرته على الشوط الثاني الا انه تفاجأ باهتزاز شباكه في الدقيقة 65 عن طريق نصر الدين الشغيل قبل أن يستفيق ويدرك التعادل عن طريق كامبولي في الدقيقة 72.

وذكر الموقع أن زيسكو تراجع للمركز الثاني برصيد أربع نقاط وبفارق الاهداف عن الهلال الثالث ونقطة عن الاشانتي الرابع فيما يتصدر ناكانا المجموعة بست نقاط بعد فوزه على الاشانتي بثلاثة اهداف لهدف بكيتوي.