المريخ يؤدي مرانه الرئيسي بسوسة استعداداً لموقعة النجم

يؤدي المريخ مرانه الرئيسي مساء اليوم على الملعب الرديف لنادي النجم الساحلي استعداداً لمواجهته يوم بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
وسيختتم الأحمر تحضيراته للمباراة عصر غدٍ الثلاثاء على الملعب الاولمبي بسوسة الذي يستضيف المواجهة، وكانت بعثة المريخ وصلت الى سوسة امس الاول السبت.
وانتظم الفريق في تحضيراته لمواجهة النجم التي يطمح في تحقيق نتيجة ايجابية من خلالها تسهل من مهمته في مباراة الاياب بام درمان في التاسع والعشرين من مارس المقبل والتأهل للمباراة النهائية لكأس زايد المقامة بملعب هزاد بن زايد بمدينة العين الاماراتية.
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