ود قلبا الى سجن كوبر…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علمت (السوداني) من مصادرها بأن السلطات المختصة قامت بنقل المتهم (ود قلبا) مؤسس (صفحة ود قلبا) على الفيسبوك المعادية للنظام، من معتقلات جهاز الأمن إلى سجن كوبر، ويواجه (ودقلبا) الاتهام في بلاغ تزوير.

وحسب الاتهام، فإن المتهم أسس صفحة على موقع (فيسبوك) حملت اسم (ود قلبا) وهي معادية للنظام الحاكم، وتنشط في نشر صور لقادة بارزين وضباط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وذلك بعد أن أبلغ الشاكي عن أن المتهم زور اسمه في الأصل واستخرج جواز سفر بموجب مستندات مزورة.

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