شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اردى رجل غاضب زوجته قتيله فى اعقاب تسديد اربعة طعنات لها وذلك اثناء مصادفتها فى الشارع العام بمحلية المتمة التابعة لمدنية شندى بولاية نهر النيل .. وقال مصدر مطلع ان الضحية كانت قد تشاجرت مع زوجها وتركت له المنزل فى يوم الحادث شاهد الرجل زوجته اثناء استقلاله المواصلات العامة تسير فى الشارع العام فطلب من السائق التوقف وتوجه نحو زوجته وسدد اليها اربعة طعنات .. ثم توجه الى قسم الشرطة سجل اعترفا بارتكابه الجريمة فى الاثتاء قامت الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتوقيق المتهم بتهمة القتل العمد لمعرفة دوافع واسباب الحادثة؟

كانت هذه تفاصيل خبر رجل يسدد اربعة طعنات لزوجته بالشارع العام لهذا السبب بالمتمة.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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