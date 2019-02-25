القبض على نظامي يقوم بأخطر عمليات الابتزاز بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أوقفت فرعية مباحث بحري نظامياً سابقاً مصنفاً من أخطر معتادي جرائم الابتزاز متهم بالاستيلاء على أموال أجنبية من شاب بمنطقة شرق النيل.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المتهم كان قد استولى على (2.700) ريال سعودي و(800) دولار بجانب (700) يورو من الشاكي، بمنطقة مخطط النسيم بمحلية شرق النيل. وأضاف المصدر أن المباحث رصدت معلومات عن نشاطه وكشفت عن أنه استولى على الأموال بمشاركة آخرين، ومن خلال كمين محكم نجحت في القبض عليه، وكشفت عن أنه يعد من أخطر معتادي جرائم الابتزاز والسرقة بالمنطقة. وحسب المصدر فإن المتهم كان ينتمي لإحدى القوات النظامية بولاية الخرطوم، وأسفرت عمليات تفتيش أجرتها المباحث عن ضبط مستندات رسمية وصور لشخصيات عدّة و5 بطاقات، حيث دونت ضده بلاغات بشرطة تمهيداً لمحاكمته.

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