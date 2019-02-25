استئناف عمل الميناء الجنوبي وتفريغ (1111) حاوية

بورتسودان: رباب علي

جمدت هيئة الموانئ البحرية عقد عمل الشركة الفلبينية التي تدير الميناء الجنوبي للحاويات لمدة شهر إلى حين الخروج برؤية جديدة حول عمل الشركة. وبالمقابل فك عمال الميناء إضرابهم وقاموا أمس بتفريغ نحو (1111) حاوية، بينما أكدت هيئة الموانئ عدم خروج أي خط ملاحي عالمي من الميناء بحسب ما أشيع.

وشهدت حركة البواخر عمليات مناولة دؤوبة اعتباراً من الوردية الأولى، الشيء الذي يؤكد انسياب العمل بالميناء، وتم تفريغ (55) حاوية من باخرة شركة (أ. م. أس. سي)، و (582) حاوية واردة من باخرة تتبع لتوكيلات ميرسك للملاحة، إضافة لـ (432) حاوية واردة من باخرة التوكيلات الأهلية، كما تم تفريغ (42) حاوية واردة من الباخرة ابن الوليد.

وكان مدير الهيئة جلال الدين شلية قد طالب بحسب بيان تلقته (الإنتباهة) بمنحه شهراً لدراسة موضوع العقد والأفكار مع الجهات والفعاليات بولاية البحر الأحمر بعد تنويرهم وتمليكهم كل الحقائق ومناقشتهم للخروج برؤية موحدة في ما يخص العقد، للترتيب والتنسيق وتوفيق الأوضاع مع كل الجهات المعنية، وذكر البيان ترحيب الجهات بتجميد تنفيذ العقد مع الشركة الفلبينية لفترة شهر، ومنح الإدارة العليا الجديدة لهيئة الموانئ البحرية فرصة لإعمال الشورى والتفاكر للوصول لحلول مباشرة ومن ثم تقديم رؤية موحدة.

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