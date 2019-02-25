مع القيادي الأبرز في (الوطني) د. أمين حسن عمر

حوار: عبد الرؤوف طه – تصوير: متوكل بجاوي

صارت أوراق المؤتمر الوطني مبعثرة بعد إعلان الرئيس عمر البشير وقوفه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، مما خلق عدداً من التساولات حول مصير رئاسة حزب المؤتمر الوطني.. (الإنتباهة) جلست مع القيادي بالحزب د. أمين حسن عمر فخرجت بالتالي:

> يدور جدل كبير حول تخلي الرئيس البشير عن رئاسة المؤتمر الوطني والبعض يقول ان البشير مازال رئيساً للحزب.. نريد توضيحاً أكثر؟

> البعض يرى ان العبارة التي قال فيها انه سيقف على مسافة واحدة من كل الاحزاب عبارة حمالة اوجه.. ألا تعني تخليه عن رئاسة المؤتمر الوطني؟

> (مقاطعاً) .. كيف تنظر للتفسيرات التي تقول إن البشير تخلى تماماً عن رئاسة الوطني؟

> لماذا لا يقوم الرئيس البشير بايقاف التعديلات الدستورية بشكل قاطع بدلاً من قوله اعادة النظر التي تعتبر ايضاً حمالة اوجه؟

> نفهم أن المؤتمر الوطني في مؤتمره العام القادم سيختار رئيساً له يخوض به الانتخابات القادمة؟

> ولكن هل الوطني جاهز لتقديم بديل للبشير؟

> المؤتمر الوطنى قادر على تقديم البدائل واية جماعة او حزب مطلوب ان تقدم احسن من تراه من بين صفوفها، والمؤتمر الوطني ليس مفلساً من القيادات، والحزب غني بالقيادات مقارنة بالأحزاب الاخرى، ولذلك لن يعجزه تقديم شخص للقيادة و للرئاسة سواء كان على المستوى الاتحادي او الولايات .

> رشحت انباء عن تأجيل المؤتمر العام؟

> نعود لمسألة ابتعاد الرئيس البشير من رئاسة الوطني؟

ربما يرى البعض أن يقوم البشير بتجميد رئاسته في الوطني في الفترة قبل المؤتمر العام، ليتفرغ ليكون رئيساً للجمهورية بصفته رئيسا وراعيا للحوار

و هذا التفسير لا يمكن استبعاده بمعنى انه سينصرف ليكون رئيساً للجمهورية وعلى بعد واحد من كل الاحزاب،و بمعنى انه اذا طلب معلومات او شورى او تزكية او ترشيحات سيطلبها من الجميع سواء بسواء، واذا قام بتكوين أجهزة واجسام سيكون بناءً على مقترحات من الجميع، بل سيتم بعيداً عن المحاصصات ايا كانت، بالاوزان السياسية او محاصصة قبلية او اي شكل من اشكال المحاصصات.. هذا ما فهمته شخصيا عن حكومة الكفاءات، اذا كان هذا هو المقصود وليست هنالك معاملة تفضيلية للمؤتمر الوطني فلا اسبعد ان يجمد البشير رئاسته للمؤتمر الوطنى من الناحية العملية في هذه المرحلة الى حين ان يختار المؤتمر الوطني رئيساً جديداً، وهذا لا يعني ان الرئيس البشير ليس عضواً في المؤتمر الوطني وهذه ليست بدعة، وفي بلدان كثيرة حدث أن تخلى اشخاص عن رئاسة الحزب بعد ان اصبحوا رؤساء في تلك البلدان، حيث يكون الرئيس رئيساً رمزياً مثلما يحدث في الرئاسة الامريكية، وفي هذه الحالة اراد البشير ان يبني مرحلة من الحياد الواسع، بالتالي عدم القيام بادوار تعبوية لاي حزب من الاحزاب، والا سيشكك الناس في انك على مبعدة واحدة من الجميع.

> المؤتمر الوطني الآن يحتاج لترتيب اوضاعه الداخلية بعد قول الرئيس البشير انه سيكون على مبعدة واحدة من كل الاحزاب؟

> هنالك من يقول ان ما حدث عبارة عن مفاصلة ثانية وربما تجد المقاومة من الحزب؟

> ولكن تعيين حكام عسكريين في الولايات يبدو اقرب للانقلاب الناعم؟

> هل تمت مشاورتكم في اختيار رئيس الوزراء والنائب الأول؟

> هل هي مرحلة انتقالية؟

> الفكرة في جوهرها تحمل انقلاباً ابيض؟

> بمعنى تستبعد اقصاء التيار الاسلامي من الساحة السياسية؟

> أيضاً هنالك احاديث عن ملاسنات حادة في اجتماع المكتب القيادي الأخير؟

> هنالك تسريبات عن نقاش ساخن في مسألة تفويض الرئيس البشير؟

> ايضاً يقول البعض ان الوطني بحاجة لرئيس مكلف في الوقت الحالي لأن نائب الرئيس تم تعيينه ولم ينتخب من مؤتمر عام؟

> الوطني يقول البعض قد فقد كثيراً من نفوذه وجماهيره وهزته الاحتجاجات الاخيرة؟

> هنالك من يرى ان المؤتمر الوطني سيموت سريرياً بمجرد فك الارتباط بينه وبين السلطة؟

> ولكن الاتحاد الاشتراكي تلاشى بمجرد سقوط النميري؟

> هل الانتخابات قائمة في موعدها؟

> هل نتوقع تحالفات سياسية في المرحلة القادمة يقوم بها المؤتمر الوطني؟

> كأنك تريد القول ان تجمع المهنيين واجهة لليسار؟

> التغيير الذي قام به الرئيس البشير يحمل رسائل للخارج.. هل تتفق معي؟

> الطوارئ التي اعلن عنها قيل إن القصد منها لجم الوطني في حالة مقاومته لاحقاً لقرارات البشير؟

> كنت اكثر الناس رفضاً للتعديلات الدستورية.. هل انتصر تيار عدم التجديد؟

> هل يمكن أن تساهم الأزمة الحالية في جمع شعث الإسلاميين؟



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