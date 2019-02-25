جامعة العلوم الطبية تطالب الأمن بالتحقيق في ضرب طلابها وحميدة يتأسف

تأسف رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بروفيسور مأمون حميدة لما حدث من دخول النظاميين داخل حرم الجامعة لملاحقة المتظاهرين من الطلاب، وأدان انتهاك حرمة الجامعة.

وقال حميدة في تعميم صحفي حسب صحيفة الإنتباهة إن الجامعة ظلت حريصة على سلامة أبنائها الطلاب وحافظت على المتظاهرين داخل الجامعة، وقام بعض الطلاب بكسر الباب الجنوبي والدخول في مناوشات مع رجال الأمن، ولم تستطع إدارة الجامعة منعهم ودخولهم في حرم الجامعة، وهذا لا يبرر انتهاك حرمة الجامعة وضرب الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وذكر حميدة أن إدارة الجامعة ستقدم احتجاجها لسلطات الأمن للمطالبة بتحقيق عاجل في هذا الشأن، وطالب الطلاب بالالتزام بقوانين الجامعة، كما تبذل الجامعة قصارى جهدها للحفاظ على طلابها، وظلت هكذا منذ اندلاع الاحتجاجات، لافتاً إلى السعي لفك المعتقلين في احتجاجات أمس، كما فعلت في مرات سابقة بفك المعتقلين من الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)