قروب الحركة الإسلامية يضع صورة رئيس الوزراء أيقونة للمجموعة

وضع قروب (الزوارق) على تطبيق (واتس أب) رئيس الوزراء، محمد طاهر أيلا إيقونة للمجموعة، (الزوارق) من أكثر المجموعات صيتاً على مواقع التواصل .. القروب يضم وزراء وقيادات وبرلمانيين، القروب حصرياً على الإسلاميين والمجاهدين من كافة الأطياف بما فيهم المؤتمر الشعبي .. مشرف القروب وبحسب صحيفة آخر لحظة هو الإسلامي حاتم أبو سن . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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