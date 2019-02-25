عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 25 فبراير 2019م

أخبار قناة الملاعب - الهلال السوداني وزيسكو الزامبي يتعادلان بهدف لكل ضمن منافسة الكونفدرالية

- لجنة المسابقات تعلن عن تعديلات في برمجة الممتاز

- الخرطوم الوطني يواصل الاعدادات للقاء الأهلي مروي بكريمة ‏

صحيفة الجوهرة الرياضية

- تحدى الظروف وظلم التحكيم الهلال الجديد ينتزع التعادل من زيسكو العنيد

-الازرق يكمل المواجهه بالعشره ، الحكم النيجيري يطرد امبومبو والشغيل يخطف هدف لوحه

-الكاردينال يكافئ الابطال بحافز الفوز ..يهاجم التحكيم الافريقي ..يشيد بالكوكى والاداء المسؤل

-نكانا بسقط الاشانتى بثلاثيه ، يشعل مجموعه الازرق ويتصدر ، وحى العرب يرفض ملاقاة الهلال

-وجه بصرف حافز فوز لهم رئيس الهلال يحتفل مع اللاعبين بالتعادل

-بعثة الهلال تعود فجر الثلاثاء

-الكنغولى يجهش بالبكاء بعد طرده

-هنأ الانصار بالتعادل الكاردينال :اللاعبين قدموا مباراه بطوليه والكوكى نجح بامتياز

-نجوم الهلال يهدون نتيجة التعادل الايجابي لامبومبو، السموأل تعرض لاصابه طفيفه

-المسابقات تصدر تعديلات اضطراريه على برمجه الممتاز

-اكد سعادته بالنتيجه والاداء الكوكى: الهلال خرج بنتيجه جيده فى ظروف صعبه..اللاعبون حققو المطلوب، التعديلات فى التشكيل فرضتها الظروف والتهيئه النفسيه وراء النتيجه ..الحزن يخيم على لاعبي زيسكو

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صحيفة الصدى

المريخ يرفع نسق تحضيراته. ....والنجم يكسب رينجرز تحت أنظار الزلفاني

الهلال يتعادل مع زيسكو الزامبي. ....وبعثة الأحمر ترحل إلى فندق جديد

العرفاوي : مباراة الليتوال تختلف عن المباريات السابقة ونستعد لها بشكل جديد

المريخ يؤدي مرانه الرئيسي مساء اليوم

حي العرب بورتسودان يرفض أداء مباراته أمام الهلال

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صحيفة الزعيم

النجم يحول تأخره بفوز مثير على رينجرز

بعثة المريخ تنتقل إلى أفخم فنادق سوسه. ....الفريق يتدرب على ملعب الساحلي وتمارين خاصة للعقرب

الزلفاني يشاهد خصمه من الأستاد. ...كاتيرون : عبور الأحمر يتوقف على نتيجة الذهاب وهنا تكمن خطورة النجم

في مواجهة لا تقبل غير الانتصار : شباب المريخ في امتحان عبور النيل

برئاسة ود الشيخ : مجلس المريخ يجتمع اليوم

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ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ

ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺠﺒﺮ ﺯﻳﺴﻜﻮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ

’’ ﺍﻟﺸﻐﻴﻞ ’’ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻬﻼﻝ ﺑﻬﺪﻑ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ’’ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮﻟﻲ ’’ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻻﺻﺤﺎﺏ

ﺍﻻﺭﺽ

ﺭﺑﺎﻋﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺟﻤﺎﻝ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺘﺄﻟﻖ

ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮﻱ ﻳﻘﺼﻲ ﺍﻣﺒﻮﺑﻮ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻇﺎﻟﻤﺔ ﻭﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﻣﺒﻮﺑﻮ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺼﺪﻣﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻭﻳﺠﻬﺶ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ

ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﻳﻘﺘﺤﻢ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﻳﺤﺘﻔﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻼﻝ: " ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺗﻜﺸﻒ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ"

ﺍﻟﻜﻮﻛﻲ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﺪﻫﺎﺀ .. ﺃﻋﺎﺩ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻼ ﺍﺑﻦ

ﺍﻟﻬﻼﻝ

ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﻛﻼﻡ ﻣﻊ ﺯﻳﺴﻜﻮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﺪﺍﻓﻌﻪ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻱ ﺍﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻳﺴﻜﻮ ﺑﺎﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺗﻘﺮﻳﺮ: ’’ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻛﻲ ’’ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ

’’ ﻧﻜﺎﻧﺎ ’’ ﻳﺼﻔﻊ ﺍﻻﺷﺎﻧﺘﻲ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻳﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺯﻳﺴﻜﻮ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .. ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺛﺎﻟﺜﺎ.. ﻭﺍﻻﺷﺎﻧﺘﻲ ﻳﺘﺬﻳﻞ

ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺑﺪ ﻭﻳﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ

’’ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ’’ ﺗﻨﺸﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ’’ ﻛﺎﻑ ’’ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺑﻄﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ

ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺪﺍﺩ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺇﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺴﺎﻓﺮ

ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺎﺭ ﻭﻛﺎﺩﻭﻗﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻕ ﻳﻮﻣﻴﻦ

ﺇﻧﻄﻼﻗﺔ ﻭﺭﺷﺔ ﻣﺪﺭﺑﺎﺕ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺑﺎﻧﻲ

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻠﻬﺠﻦ

ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻳﻘﺴﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺭﻱ ﻭﻳﺤﺼﺪ ﺃﻭﻝ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 25 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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