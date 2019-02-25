أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 72.00 جنيه سوداني الريال السعودي 19.20 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 81.36 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 19.72 جنيه سوداني الريال القطري 19.75 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 93.60 جنيه سوداني الجنيه المصري 4.10 جنيه سوداني الدينار الكويتي 220.64 جنيه سوداني الريال العماني 148.95 جنيه سوداني الدينار البحريني 140.56 جنيه سوداني الدينار الليبي 34.23 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 34.45 جنيه سوداني أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4293 0.4314 0.4304 الجنيه الاسترليني 62.0753 62.3857 62.2305 الفرنك السويسري 47.4099 47.6469 47.5284 الدولار الكندي 36.1739 36.3548 36.2643 كرونة السويدية 5.0816 5.1070 5.0943 الكرونة النرويجية 5.5108 5.5384 5.5246 الكرون الدنماركي 7.2126 7.2487 7.2306 الدينار الكويتي 155.6356 156.4138 156.0247 الريال السعودي 12.6677 12.7310 12.6994 الدرهم الاماراتي 12.9340 12.9987 12.9663 الريال القطري 13.0466 13.1118 13.0792 الدينار البحريني 126.1285 126.7591 126.4438 ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.8384 54.1076 53.9730

كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود والبنك المركزي اليوم الإثنين 25-2-2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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