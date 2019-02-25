اليوم محاكمة عدد من الصحفيين السودانيين بسبب المظاهرات

الخرطوم: سودان تايمز

يمثل عدد من الصحفيين السودانيين في التاسعة من صباح اليوم الإثنين أمام محكمة الخرطوم شرق، فيما تمثل الصحفية درة محمد مختار (درة قمبو) في الثانية عشر من ظهر اليوم الإثنين أمام محكمة النظام العام بأبو سعد مربع 6.

وإعتقلت السلطات الأمنية كل من فيصل محمد صالح والزين عثمان ومصعب الهادي من داخل مباني صحيفة اليوم التالي في يوم 17 يناير 2019.

وأعلن الرئيس البشير يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني، وبدأ في تشكيل حكومة جديدة سماها حكومة كفاءات.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

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