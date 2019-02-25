القوات الأمنية تضرب الطلاب وتعتدي على الطالبات بجامعة مامون حميدة

الخرطوم: سودان تايمز

‏‎استنكر خريجو جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا اقتحام القوات الأمنية السودانية الحرم الجامعي والاعتداء على الطلاب بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل القاعات الدراسية الضيقة، وتم اعتقال عدد كبير من الطلاب ورصهم بشكل مهين والاعتداء الجسدي واللفظي عليهم.

وجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا يملكها وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم بروفيسور مامون حميدة، وحملت أسمه، وكانت حاضنة لخلايا داعش خلال الأعوام الماضية. ويمنع إقامة أي نشاط سياسي في الجامعة.

وفي الأثناء وصف ناشطون الطريقة التي أمسك بها أحد أفراد القوات الامنية طالبة بالجامعة بأنها تحرش جنسي. واستنكر أولياء أمور الطلاب الطريقة الوحشية في التعامل مع أبنائهم.

وطالب الخريجون إدارة الجامعة بإتخاذ موقف واجراءات تليق بدورها الأكاديمي والأخلاقي لحماية الطلاب وعلى رأس هذه الإجراءات إغلاق الجامعة بشكل عاجل واتخاذ موقف قانوني واضح ضد هذا الاعتداء.

وحمل الخريجون في بيانهم اليوم الأحد إدارة الجامعة كامل المسئولية عن الأضرار التي حاقت بالطلاب.

وفي السياق الآخر تأسف بروفسير مامون حميدة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا لدخول النظاميين داخل حرم الجامعة لملاحقة المتظاهرين من الطلاب ويدين هذا السلوك وانتهاك حرمة الجامعة.

وذكر حميدة بأن ادارة الجامعة ستقدم احتجاجها لسلطات الآمن والمطالبة بتحقيق عاجل فى هذا الشأن.

وأعلن الرئيس البشير يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني، وبدأ في تشكيل حكومة جديدة سماها حكومة كفاءات.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

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