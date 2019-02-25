أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته سببها الإنحياز للجيش .
وطالب البشير، خلال أداء مسؤولين جدد للقسم الدستوري، بتشكيل حكومات كفاءات والإبتعاد عن المحصصات السياسية.
وأدى النائب الأول، وزير الدفاع المكلف عوض أبن عوف، ورئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا وحكام 18 ولاية سودانية، القسم الدستوري أمام الرئيس البشير .
وظهرت في الموعد الذي تصدره البشير كثرة البزات العسكرية، في إشارة الي كونها حكومة عسكرية، وهو أمر يراه مراقبون بمثابة إنقلاب داخلي أبيض.
وقال البشير: “التعيينات الجديدة للحكومة نتاج لما جرى خلال الايام الفائتة”، في إشارة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ، مؤكدا أن المرحلة تتطلب وجود عسكريين على رأس الولايات للعمل على إعادة وضمان الامن والاستقرار .
وأكد البشير أن اختيار المسؤولين الجدد “لم يأت من فراغ وإنما عن قناعة تامة بمقداراتهم للمنصب”.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر إختيار المسؤولين العسكريين في الحكومة .. إنحياز للجيش ام مرحلة مطلوبة .. الرئيس البشير يجيب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.