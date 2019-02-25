إختيار المسؤولين العسكريين في الحكومة .. إنحياز للجيش ام مرحلة مطلوبة .. الرئيس البشير يجيب ؟

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته سببها الإنحياز للجيش .

وطالب البشير، خلال أداء مسؤولين جدد للقسم الدستوري، بتشكيل حكومات كفاءات والإبتعاد عن المحصصات السياسية.

وأدى النائب الأول، وزير الدفاع المكلف عوض أبن عوف، ورئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا وحكام 18 ولاية سودانية، القسم الدستوري أمام الرئيس البشير .

وظهرت في الموعد الذي تصدره البشير كثرة البزات العسكرية، في إشارة الي كونها حكومة عسكرية، وهو أمر يراه مراقبون بمثابة إنقلاب داخلي أبيض.

وقال البشير: “التعيينات الجديدة للحكومة نتاج لما جرى خلال الايام الفائتة”، في إشارة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ، مؤكدا أن المرحلة تتطلب وجود عسكريين على رأس الولايات للعمل على إعادة وضمان الامن والاستقرار .

وأكد البشير أن اختيار المسؤولين الجدد “لم يأت من فراغ وإنما عن قناعة تامة بمقداراتهم للمنصب”.

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