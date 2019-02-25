مأمون حميدة يدين دخول النظاميين داخل حرم الجامعة لملاحقة المتظاهرين من الطلاب

ادان بروفسور مامون حميدة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا ما حدث من دخول النظاميين داخل حرم الجامعة لملاحقة المتظاهرين من الطلاب ويدين هذا السلوك وانتهاك حرمة الجامعة ، وظلت الجامعة حريصة على سلامة أبنائها الطلاب وحافظت على المتظاهرين داخل الجامعة ، وقام بعض الطلاب بكسر الباب الجنوبي والدخول فى مناوشات مع رجال الأمن ولم تستطيع ادارة الجامعة منعهم ودخولهم لحرم الجامعة وهذا لا يبرر انتهاك حرمة الجامعة وضرب الطلاب داخل الحرم الجامعى .

وذكر حميدة بأن ادارة الجامعة ستقدم احتجاجها لسلطات الآمن والمطالبة بتحقيق عاجل فى هذا الشأن .

ونتمنى أن يلتزم أبناؤنا الطلاب بقوانين الجامعة كما تبذل الجامعة قصارى جهدها للحفاظ على طلابها وظلت هكذا منذ اندلاع الاحتجاجات.

وسعت الجامعة فى فك المعتقليين فى احتجاجات اليوم كما فعلت فى مرات سابقة بفك المعتقلين من الطلاب .

السودان الاخبارية