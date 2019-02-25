ادان بروفسور مامون حميدة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا ما حدث من دخول النظاميين داخل حرم الجامعة لملاحقة المتظاهرين من الطلاب ويدين هذا السلوك وانتهاك حرمة الجامعة ، وظلت الجامعة حريصة على سلامة أبنائها الطلاب وحافظت على المتظاهرين داخل الجامعة ، وقام بعض الطلاب بكسر الباب الجنوبي والدخول فى مناوشات مع رجال الأمن ولم تستطيع ادارة الجامعة منعهم ودخولهم لحرم الجامعة وهذا لا يبرر انتهاك حرمة الجامعة وضرب الطلاب داخل الحرم الجامعى .
وذكر حميدة بأن ادارة الجامعة ستقدم احتجاجها لسلطات الآمن والمطالبة بتحقيق عاجل فى هذا الشأن .
ونتمنى أن يلتزم أبناؤنا الطلاب بقوانين الجامعة كما تبذل الجامعة قصارى جهدها للحفاظ على طلابها وظلت هكذا منذ اندلاع الاحتجاجات.
وسعت الجامعة فى فك المعتقليين فى احتجاجات اليوم كما فعلت فى مرات سابقة بفك المعتقلين من الطلاب .
السودان الاخبارية
كانت هذه تفاصيل خبر مأمون حميدة يدين دخول النظاميين داخل حرم الجامعة لملاحقة المتظاهرين من الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.