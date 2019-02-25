الكاردينال: الهلال قادر على التتويج بكأس بطولة الكنفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرّ رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال بأن فريقه قادر على التتويج بكأس الكنفدرالية، لجهة أن جميع اللاعبين يملكون مستويات فنية عالية.

وقال الكاردينال في تصريحات صحفية بعد نهاية مباراة فريقه أمام زيسكو الزامبي إن الهلال قدّم مباراة للتاريخ، رغم الظلم التحكيمي.

وأضاف” حكم المباراة قصم ظهر الهلال، وتسبب في طرد أمبومبو بطريقة قاسية، لكن الفريق رغم ذلك كان في الموعد”.

وأكّد الكاردينال أن الهلال لن يفرط في أية نقطة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنهم سيعملون على الانتصارات من أجل التأهل للدور القادم.

يذكر أن الهلال تعادل أمام زيسكو الزامبي بهدف لكلٍ ورفع رصيده إلى”4″ نقاط”.